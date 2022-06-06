İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5791
  • EURO
    17,8074
  • ALTIN
    984.146
  • BIST100
    2650.27
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bruno Alves 40 yaşında yeşil sahalara veda etti
Spor

Bruno Alves 40 yaşında yeşil sahalara veda etti

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe'de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.