Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini bildirmesi Sarı-Lacivertlilerde gündemi değiştirdi.

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de gözler bir anda başkanlık seçimi ve teknik direktör konusuna çevrildi.

Aziz Yıldırım seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıklarken, "Diğer arkadaşlar kazanırsa onların da Mourinho'yu getirmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması eski Fenerbahçeli Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Bruno Alves eski hocası Mourinho'ya Fenerbahçe'yi anlattı.

Taraftarlardan övgüyle bahseden Alves'in Mourinho'ya, "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün." dediği belirtildi.

Bruno Alves'in sözleri şöyle: "Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum. Bugüne kadar ben ne yaşamışım" diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur."