  Bruno Fernandes'ten rekor! Henry ve De Bruyne'ü geride bıraktı...
Bruno Fernandes'ten rekor! Henry ve De Bruyne'ü geride bıraktı...

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Patrick Dorgu'nun attığı golde asist yapan Bruno Fernandes; Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'nin bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu kırarak tarihe geçti.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 18:54
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brighton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip, 32. dakikada Patrick Dorgu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

BRUNO FERNANDES'TEN REKOR

Golün asistini yapan Bruno Fernandes ise Premier Lig tarihine geçti. Portekizli yıldız, bu asistle birlikte sezonu 21 asistle tamamladı ve Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Bruno Fernandes böylece 2019-20 sezonunda 20 asist yapan Kevin De Bruyne ile 2002-03 sezonunda aynı sayıya ulaşan Thierry Henry'yi geride bıraktı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 37 maçta 8 gol ve 21 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Portekizli oyuncunun, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

