Bruno Genesio Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Kalecimiz bizi oyunda tuttu

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA SORUN YAŞADIK"

Maçın ikinci yarısında sorun yaşadıklarını söyleyen Genesio, "Sonuçtan memnunum. Farklı iki devre oynadık: ilkinde kontrolü elimizde tuttuk ve golün yanı sıra çok sayıda net fırsat yakaladık. Ancak ikinci yarıda, farkı koruma arzumuzu rakibimize artık sorun yaratmadığımız gerçeğiyle karıştırdık. Bence bizden iki maç fazla oynamış olan rakibimize kıyasla biraz atletizm eksikliği de yaşadık. Eşitlikten sonra gösterdiğimiz reaksiyonu gerçekten beğendim. Geri gelip ikinci golü bulmak için karaktere ve zihinsel güce ihtiyacımız vardı. Yedek kulübesinden gelen oyuncular da büyük katkı sağladı. Sonuç olarak, bence oldukça mantıklı bir skor." sözlerini sarf etti.

"KALECİMİZ BİZİ OYUNDA TUTTU"

Kaleci Chevalier'in performansını öven Fransız teknik adam, "Hedeflerinize ulaşmak için harika bir kaleciye ihtiyacınız olduğu sık sık söylenir. Lucas Chevalier öyle olduğunu gösterdi. Maçtan maça ilerliyor ve geçen sezonun sonunda onu engelleyen sakatlığına rağmen tüm özelliklerini yeniden keşfettiğini görebiliyoruz. Lucas bizi oyunda tutmak için yapması gerekeni yaptı. Bu akşamki maçta amacımız geçen Salı günü Celta Vigo karşısında yaptıklarımızı tekrarlamaktı, özellikle de Tiago Santos'un kanatlardaki özelliklerini kullanarak. Edon Zhegrova'ya gelince, oyuna girdiğinde beklentilerimi karşıladı ve çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BİZİ HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Fenerbahçe'nin gücüne değinen Genesio, "Fenerbahçe'ye gelince, hiç şaşırmadık. Fenerbahçe'de çok iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu da Jose Mourinho'nun bir maçtan diğerine ya da aynı maç içinde farklı tercihler yapabilmesi için çok fazla alan bırakıyor. Öndeyiz, devre arası, henüz hiçbir şey belli değil. Oradaki maçın da olağanüstü bir atmosferde büyük bir mücadele olacağını biliyoruz. Ancak maç saha içinde oynanacak, saha dışında değil. Tek gollü bir üstünlükle gidiyoruz." dedi.