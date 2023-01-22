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Spor

Bruno Peres: 3 puan alabilmek çok önemliydi

Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da Bruno Peres, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Bruno Peres: 3 puan alabilmek çok önemliydi
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Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, bu yarışta olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu Peres, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi." diye konuştu.

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