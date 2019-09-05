Bruno Peres: Beşiktaş'la görüştük ama anlaşamadık
Roma’nın Sao Paulo’ya kiraladığı sağ bek Bruno Peres’in Beşiktaş’la yapılan anlaşmalarda görüşme sağlayamadığı ortaya çıktı.
Oyuncu Brezilya basınına, “Beşiktaş ve Cenova kulüpleriyle görüşmeler yaptık ancak anlaşma olmadı. Transfer dönemi kapandığı için, Sao Paulo’da oynamayı tercih ettim” dedi.
(Akşam)
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