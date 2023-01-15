Bruno Peres: Buna ihtiyacımız vardı

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, Başakşehir maçının ardından, takım olarak iyi bir duruş göstererek sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Uzun süre sonra yeniden sahalara dönen Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peres, "İyi bir maç oldu, hak ettiğimiz 3 puanı aldık, buna ihtiyacımız vardı. Takım olarak iyi bir duruş gösterdik. Kazanabilmek, yola devam edebilmek önemliydi; biz de bunu başardık. Bugün çok mutlu olduk. Resmi maçlar, idmandan hazırlık maçlarından her zaman farklıdır. Oynayış tarzınız da değişir, takım arkadaşlarımla bir kaç aydır idman yapma fırsatım oldu. Birbirimizi oynayarak ve daha iyi tanıyarak, birbirimiz için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Önemli olan şey kazanabilmekti, bunu başardık." diye konuştu.