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Spor

Bruno Petkovic, Trabzonspor iddialarını yalanladı

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki deneyimli forvet Bruno Petkovic'in adı bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Başarılı oyuncu Bruno Petkovic, bordo-mavililerden kendisine bir teklif gelmediği belirtti.

Sabah10 Haziran 2023 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Bruno Petkovic, Trabzonspor iddialarını yalanladı
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic, şu an için Trabzonspor'la görüşmesinin olmadığını belirtti. Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti, "Henüz hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. Onlarla konuşmadım bile" dedi.

28 yaşındaki golcü, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile temas halinde olup olmadığı sorusu üzerine de şu anda sadece Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic ile iletişim kurduğunu dile getirdi.

Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 42 maçta görev alan Bruno Petkovic bu karşılaşmalarda 14 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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