Bruno Petkovic, Trabzonspor iddialarını yalanladı

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic, şu an için Trabzonspor'la görüşmesinin olmadığını belirtti. Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti, "Henüz hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. Onlarla konuşmadım bile" dedi.

28 yaşındaki golcü, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile temas halinde olup olmadığı sorusu üzerine de şu anda sadece Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic ile iletişim kurduğunu dile getirdi.

Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 42 maçta görev alan Bruno Petkovic bu karşılaşmalarda 14 gol, 9 asistlik performans sergiledi.