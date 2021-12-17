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Spor

Bruno Pinheiro Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro'nun siyah beyazlılar için İstanbul'a geleceği iddia edildi. Portekiz basını Bruno Pinheiro'nun Famalicao maçında son kez takımının başın yer alacağı belirtildi.

17 Aralık 2021 Cuma 09:02 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 09:02
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Beşiktaş, Bruno Pinheiro'ya kavuşuyor... Siyah beyazlılar, Sergen Yalçın'ın ardından Portekizli genç teknik adamı göreve getirmek için geri sayıma geçti. Portekiz'den A Bola gazetesi Bruno Pinherio'nun yarın Famalicao karşısında son kez takımının başında yer alacağını ve ardından Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gideceğini iddia etti.

Haberde Pinheiro'nun Beşiktaş'tan yıllık 600 bin Euro kazanacağı iddia edilirken Beşiktaş'la kesin olarak anlaşmanın sağlandığı aktarıldı. Dün Portekiz'in bir diğer önemli spor sitesi O Jogo ise Pinheiro'nun Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanacağını iddia etmiş ve tek engelin fesih bedeli olduğunu iddia etmişti.

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