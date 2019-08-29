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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah: UEFA Avrupa Ligi için buraya geldim

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Süper Lig'in zor olduğunu ancak kendisine uygun bir lig olduğunu dile getirdi.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Süper Lig'in kendi oyun tarzına çok uygun olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Alanyaspor'u konuk edeceği maçı hazırlıklarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, takımın yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, idman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Uzun süre İtalya'da futbol oynadığını hatırlatan ve şimdi farklı bir ülke ve ligde bulunmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Acquah, "Ligin zor olduğunu biliyorum ama benim oyun tarzıma çok uygun. Burada kendimi göstererek, takım arkadaşlarıma yardım edeceğim. Yeni Malatyaspor takımıyla ilgili geçen sezondan biraz bilgim var. Ligi 5. sırada bitirdi. Takıma katkı sağlamak, yeniden bir UEFA Avrupa Ligi görmek için buraya geldim." diye konuştu.

Acquah, kendini formda hissettiğini dile getirerek, "Afrika Kupası'ndan geldim, biraz dinlendim ve sonrasında antrenmanlarıma devam ettim. Sergen hoca ile bunu konuştuk. Kendimi hazır hissediyorum. Bana şans verilirse, Alanyaspor maçında elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, antrenmanın basına açık kısmında sarı-siyahlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

(AA)

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