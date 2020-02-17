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Spor

'Bu 8 futbolcu Kadıköy'de perişan olur'

Son 6 haftadan 18 puan çıkarmasına rağmen fizik olarak hazır görünmeyen Galatasaraylı futbolcular camiaya endişe verdi.

StarSpor17 Şubat 2020 Pazartesi14:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:34

Dün Malatyaspor karşısında dişli rakibini 1-0 yense de oyun olarak çok da iç açmayan Galatasaray’da henüz hazır görünmeyen futbolcular endişe vermeye başladı.

GALATASARAY'DA TAM 8 FUTBOLCU HAZIR DEĞİL

Süper Lig’de son 6 maçından 18 puan çıkarmasına rağmen fizik olarak ezeli rakibi Fenerbahçe’nin çok gerisinde kalan sarı kırmızılı oyuncuların Kadıköy’deki tempolu futbola nasıl ayak uyduracakları merak konusu olurken, tüm bunların üzerine Lemina’nın sakatlanması Terim ve ekibini kara kara düşündürmeye başladı. Transfer döneminde genelde kendi takımlarında oynamayan isimleri kadrosuna katan Galatasaray’da Şener Özbayraklı, Seri, Saracchi, Onyekuru, Andone, Falcao, Emre Akbaba, Linnes gibi tecrübeli ayaklar henüz beklenen seviyeye gelemezken, bu futbolcular arasında özellikle Seri’nin sergilediği performansın Belhanda’yı aratması taraftarları da endişeye sevk etti.

'CİMBOM KADIKÖY'DE YARIM SAATTE TESLİM OLUR'

Fizik görüntüsü son derece yetersiz olan, ikili mücadelelere giremeyen, temposuz futboluyla kendisini izleyenlere saç baş yoldan Seri’nin Fenerbahçe maçında çok zorlanacağı tahmin edilirken, Galatasaray’ın birçok mevkisinde sorun bulunması ‘Fatih Terim Kadıköy’de yarım saatte teslim olur’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

Daha önce kötü giden Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ına mağlup olarak tecrübeli teknik adama kredi sağlayan Fatih Terim'in, Ersun Yanal'a da kaybederek Fenerbahçe'ye nefes aldıracağı iddia ediliyor...

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