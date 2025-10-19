İSTANBUL 18°C / 11°C
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
  Bu akşam Fenerbahçe'de gözler Youssef En-Nesyri'de olacak
Bu akşam Fenerbahçe'de gözler Youssef En-Nesyri'de olacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin gol umudu Youssef En-Nesyri, üç maçlık gol hasretine bu akşam son vermeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde gözler, son haftalarda sessiz kalan Youssef En-Nesyri'de olacak.

Sezonun ilk beş maçında 18 şut çekip dört kez ağları sarsan Faslı golcü, son üç karşılaşmada yalnızca altı şutla yetindi ve skor katkısı sağlayamadı. Ancak teknik heyet, yıldız futbolcunun bugün bu suskunluğunu bozacağına inanıyor.

En-Nesyri, Karagümrük karşısında yeniden fileleri havalandırarak hem moral bulmak hem de taraftarı önünde gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

