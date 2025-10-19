Bu akşam Fenerbahçe'de gözler Youssef En-Nesyri'de olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde gözler, son haftalarda sessiz kalan Youssef En-Nesyri'de olacak.

Sezonun ilk beş maçında 18 şut çekip dört kez ağları sarsan Faslı golcü, son üç karşılaşmada yalnızca altı şutla yetindi ve skor katkısı sağlayamadı. Ancak teknik heyet, yıldız futbolcunun bugün bu suskunluğunu bozacağına inanıyor.

En-Nesyri, Karagümrük karşısında yeniden fileleri havalandırarak hem moral bulmak hem de taraftarı önünde gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.