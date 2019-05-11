'Bu benim gireceğim son seçim'

TOPLANTI GERGİN BAŞLADI

Toplantının hemen başında Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçilmesine tepki gösterildi.

Beşiktaş’ta 2018 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, açılış konuşmasını yaparken, Divan Kurulu Başkanlığı için Atıf Keçeci ve Ali Rıza Dizdar’ın aday olduğunu belirtti ve oylama yapıldı. Oylamada oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanı oldu. Ahmet Ürkmezgil’in, “Büyük çoğunlukla Atıf Keçeci, Divan Başkanlığı’na seçilmiştir” ifadelerini kullanmasından sonra Ali Rıza Dizdar’ın ismini önerenler, tek tek sayım yapılmadığı için protesto ederek, “Hak, hukuk, adalet” diye bağırdı. Atıf Keçeci’nin kürsüye çıkmasının ardından “Atıf istifa” seslerinin yükseldiği kongrede Atıf Keçeci ise, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi. Atıf Keçeci’nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte kongrenin açılışı yapıldı.

ÜRKMEZGİL'İN KONUŞMASINA TEPKİ

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Ahmet Ürkmezgil okudu.

Ürkmezgil'in konuşması sırasında tribünde bulunan bazı üyeler alkışlı protestoda bulundu. Tepkiler üzerine Ürkmezgil bir süre beklemek zorunda kalırken, kongre divan başkanı Atıf Keçeci, protestoda bulunan üyeleri uyardı. Keçeci, "Siz Beşiktaşlısınız, biz değiliz. Aferin size" diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Ürkmezgil, "Beni istemiyorsanız gelin siz okuyun bari. Bin yıldır yapılan bu prosedür tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

BORÇ 2 MİLYAR 423 MİLYON 706 BİN TL

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel tarafından açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.

FİKRET ORMAN: BU BENİM GİRECEĞİM SON SEÇİM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuşmasına başlamasının ardından yine bazı tepkiler geldi. Orman, "Bak kardeşim rica ediyorum, germeyin ortamı. Bugün oruçluyum ve olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum" diyerek cevap verdi.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Beşiktaş nezaketi içerisinde tartışalım. Beşiktaş'ı dışarıda kötü göstermeyelim. Başkan olalı 7 yıl 2 ay oldu. Çok sevindiğim ve çok üzüldüğüm dönemler oldu. Son 2 yılda çok üzüldüğüm dönemler oldu. Top çizgiyi geçmediği zaman bütün değerlendirmeler ona göre oluyor. Bugün oruçluyum olabildiğince sakin olmaya çalışıyorum. Bu benim gireceğim son seçim. Tüzüğümüz de ona izin veriyor. Benim de isteğim o şekildeydi.

2012 senesinde göreve geldiğimiz zaman kavram karmaşası vardı. Borcumuz 431 milyon dolardı. Bunlar net borçtu. Alınan avanslar yoktu. Biz o günden sonra alınan avansları yani 62 milyonu ekledik. Mahkemelik dosyaları da ekledik. Sonuçta 581 milyon dediğiniz borç buradan geliyor. 424 milyon dolar borcumuz var bugün.

2012 senesinde bizim o dönemde iki rakibimizle karşılaştırmak istedim. İki rakibimizin de stadyumu vardı. Bütün altyapımız konteynerlerde çalışıyordu. Amatör şubelere çok bir şey yapamadık. Onları finanse ettik. 2012-2018 senesi içerisinde tesislere yaptığımız harcama 470 milyon TL, buna KDV ekli değildir. UEFA sıralamasında 66.sıradaydık bugün 26. sıradayız.

636 milyon TL TV'den gelir. Sponsorluk 543 milyon TL, lisanslı ürün 421 milyon TL, UEFA 469 milyon TL, maç hasılatı 352 milyon TL. kira gelireri 237 milyon TL, üye aidat 3 milyon TL, Futbol takımı gideri 1 milyon 908 bin TL.

Vodafone Park'ta galibiyet yüzdesi olarak bu sezon kötüydü. İlk yarı 2 tane mağlubiyet aldık. İki şampiyonluk yaşadık 3 senede. Avrupa Ligi çeyrek final oynadık ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup lideri olduk.

Genç nesilin espora büyük ilgisi var. Biz de espora yatırım yapıyoruz. 50'den fazla bilgisayarımız var. Çocuklarınıza gelip etkinliklere katılabilirsiniz. Konser alanımız var. 260 amatör grupla çalışma yaptık.

6 değişik yerdeydik. Bütün bunları kapattık. Hepsini stadyuma taşıdık. Hem kira kazandık hem de tasarruf yaptık. Akatlar'ı bitirdik, büyük emekler harcadık. Pendik'i yaptık."

İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Toplantıda 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.