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Bu borç Süper Lig’i batırır

Ligde mücadele eden 18 takımın 9 milyar 441 milyon lirayı bulan borcu artık çevrilemez noktaya geldi. Borcun yüzde 70’lik bölümü 4 Büyükler’e ait. TBB ile yapılan anlaşmayla kulüpler nefes alacak.

  • StarSpor
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SPOR Toto Süper Lig’de yer alan 18 takımın toplam borcunun 9 milyar 441 milyon lirayı bulması Türk futbolunun geleceğini tehdit eden en önemli tehlikelerden birisiydi. Toplam borcun yüzde 70’i yani 8 milyar 129 milyon lirası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a aitti. Türk futbolunun batma noktasına geldiği bu durumdan kurtuluş için adımlar atıldı. Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği’nin ortak projesiyle, kulüplerin borç batağından kurtulması için düğmeye basılmış oldu. Yeni sistemde sadece UEFA Finansal Fair Play’i değil, TFF Finansal Fair Play’i de devreye girecek. Süper Lig’de yer alan 18 kulübü de Futbol Federasyonu denetleyecek ve TFF’den lisans alamayan Avrupa kupalarına katılamayacak. Öte yandan kulüplerin toplam borcu içerisinde en fazla bölümü finansal borçlar oluşturuyor. 5 milyar 749 milyon lirayı bulan finansal borçların ardından Süper Lig kulüplerinin piyasa borçları da 2 milyar 545 milyon liralık bölümü oluşturuyor. Kulüplerin futbolculara ve birbirlerine olan borçları ise 1 milyar 146 milyon lira ile yüzer 12’lik bölümü oluşturuyor.

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