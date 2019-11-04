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‘Bu defter asla kapanmaz’

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Göztepe maçında Sörloth’un pozisyonuna penaltı çalmayan Aydınus’a tepki gösterirken, “VAR neden var? Niçin pozisyona bakılmıyor? Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz, hakkımız çalınmasın yeter” dedi.

  • Star Spor
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AHMET Ağaoğlu’nun tepkisi bitmiyor. 1-0 kaybedilen Göztepe maçının ardından hakem Fırat Aydınus’a tepkisini ilk olarak “Hırsız” paylaşımı ile gösteren Trabzonspor’un başkanı şunları söyledi: “Pozisyonu önümdeki ekrandan izledim. Sonra penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. Ama ne gezer. VAR neden var? Bu sürecin takipçisiyiz. Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Geldiğimiz noktada işler ölü taklidiyle geçiştirilecek gibi değil. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz. Yönetim kurulu olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu defter asla kapanmaz. Ben sahada iyi oynarım ya da kötü oynarım. Ancak maçın skorunu belirlemek kimsenin haddi değildir. Belki penaltı kaleciden dönecekti, hazırlıksız yakalanacaktık 2-0 Göztepe öne geçecekti. Niye müdahale ediyorsunuz! Bırakın maçın neticesini sahadaki futbol belirlesin. Hakkımız olmayan bir şeyi hiç istemedik. Hakkımız çalınmasın yeter.”

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