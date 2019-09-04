‘Bu fırsatı kaçıramazdım’

Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki santrfor, “Bu kadar büyük ve coşkulu taraftarları olan bir takıma gelmek harika. Kariyerimin bu döneminde böyle bir transfere ihtiyacım vardı. Bu fırsatın kaçmasına asla izin veremezdim. Ben ve ailemin yaşadıkları şimdiden unutulmaz” dedi. Falcao şöyle devam etti: “Birçok ülkeden teklif almama rağmen, tutkulu taraftarlar ve yöneticilerin tutumu seçimimi etkiledi. Fantastik karşılama bizi çok mutlu etti. Çok iyi bir kadro oluşturduk. Umarım hede erimizi gerçekleştiririz. Artık sadece oynamam, keyfini çıkarmam ve goller atmam gerekiyor. Taraftarımızla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlar da çok keyifli geçecektir. Zor bir gruptayız ama savaşırsak gruptan çıkmak için bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.