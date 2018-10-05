Bu futbol 2.Tura yeter!

EKSİĞİMİZ SONUCA GİTMEK

FATİH Terim, Galatasaraylı futbolcuları hem kutladı, hem uyardı... İlerisi için de umutlu konuştu. Şampiyolar Ligi’nde gruptaki ikinci maçta Porto karşısında alınan yenilgi sonrası soyunma odasında futbolcularıyla bir konuşma yapan Terim öncelikle iyi futbol nedeniyle herkesi kutlarken, yapılan hataları da gösterdi ve gereken derslerin alınmasını istedi. F Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, “Maçın genelinde rakipten daha etkili oynadık, daha net gol pozisyonlarına girdik. Porto gibi bir takım karşısında, hem de deplasmanda böyle oynamak kolay değil. Her takım da bunu yapamaz. Ama bizim bu geceki maçta en büyük eksiğimiz bu karşılaşmada sonuca gitmek oldu. Yani yemeği en iyi şekilde yaptık, ancak servis edemedik” diye konuştu.

BÖYLE OYNAMAYA DEVAM

Terim, Porto maçında ilerisi için iyi sinyaller aldığını da vurgularken, “Biz böyle oynamaya devam edelim. Önümüzde daha 4 maç var. Bu futbolu kalan maçlarda da ortaya koyarsak, hedefimize ulaşmamamız için bir neden kalmaz. Bu maçta biraz şanssız, biraz beceriksizdik belki. Ama bu her zaman böyle olmaz. Yeter ki biz galibiyeti hak edecek oyunu sürdürelim. Sonunda gruptan da çıkarız” dedi.