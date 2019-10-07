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'Bu gemi nasıl yüzecek?'

Fener’in Başkanı, “Hiçbir kulüp için 2019-20 kolay değil. Her yıl daha zorlaşıyor. Yönetici arkadaşlarla bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz” dedi.

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STAR

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, maddi olarak 2019-2020 sezonunun hiçbir kulüp için kolay olmadığını söyledi. Öznur Kablo ile Ülker Stadı’nda imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Koç, “Kulüplerin durumu her geçen sene daha da zorlaşıyor. Göreve geldiğimizden beri İbrahim Balarısı ile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu seneye nasip oldu. Bizim hayallerimizde daha büyük sponsorluklar var. Seneye futbol tarafında da iş birliği arzu ediyoruz. Sponsorun büyüğü küçüğü yok” şeklinde konuştu.

AZİZ BEY’İN VİZYONU TAKİP EDİYORUZ

Koç şunları söyledi: “Rakiplerimizin küçülmeye gittiği ortamda Aziz Bey’in koyduğu vizyon içerisinde büyük bir kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Erkek ve kadın voleybolda sponsorlukları yaptık. Bazen taraftarlarımız ‘Amatörleri bırakın futbola odaklanın’ diye bize kızıyor. Bu bir anlayış ve duruş. Ne kadar haracadığımız belli. Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir kulüp için 2019-20 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor. Milli arada camiaya sesleneceğim.”

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