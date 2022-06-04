Bu iş bitti! Hakan Çalhanoğlu herkesi ters köşeye yatırdı: Resmen imzayı atıyor

Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, sürpriz bir karar aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibinden ayrılmak istediği ve Manchester United'a gideceği öne sürüldü. Inter'in milli oyuncu için önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA MANCHESTER UNİTED KANCASI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 25 milyon euroluk teklifte bulundu. Milli oyuncu için iki kulüp arasındaki pazarlıklar sürüyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılmak istediği ve Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı, İtalyan ekibinin ise iyi bir bonservis bedeliyle milli oyuncunun ayrılığına izin vereceği belirtildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.