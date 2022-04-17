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Spor

Bu iş bitti! Mostafa Mohamed gidiyor: Dudak uçuklatan rakam

Mostafa Mohamed, Galatasaray'daki inişli çıkışlı performansıyla sık sık tartışma konusu olmuştu. Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'ın Mostafa Mohamed'e talip olduğu ve 10 milyon euroya transferi bitirebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Nisan 2022 Pazar 22:12 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 22:12
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Galatasaray'da bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan Mostafa Mohamed'in kaderi belli oldu. Sarı-kırmızılıların elden çıkartmaya sıcak baktığı Mostafa Mohamed'e son olarak Al-Nassr talip oldu. Suudi ekibinin Mısırlı oyuncunun transferini 10 milyon euro bonservis bedeliyle bitirebileceği öne sürüldü.

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MOSTAFA MOHAMED'İN GALATASARAY HİKAYESİ SONA ERİYOR

Mısır basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına uğratan Mostafa Mohamed sezon sonu yolcu. Mısırlı golcüyü elinden çıkarmak isteyen Galatasaray, gelen teklifleri değerlendirecek.

AL-NASSR TRANSFERİ BİTİREBİLİR

Haberde son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istediği ve 10 milyon euro ile transferin bitebileceği belirtildi.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Ayrıca haberde Mostafa Mohamed için Fransız Ligue 1 takımlarından Lyon, Lille ve Marsilya'nın da devrede olduğu aktarıldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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