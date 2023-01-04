Bu iş bu kez bitti! Attila Szalai transferinde beklenen oldu

Fenerbahçe'de adı birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda yönetim, Attila Szala'inin geleceği için kararını verdi.

ATTILA SZALAI, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Başarılı performansıyla Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmezlerinden biri olan Attila Szalai, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Macar savunma oyuncusu başta Napoli olmak üzere Zenit ve Newcastle United'ın da gündemindeydi.

YÖNETİM ATTILA SZALAI İÇİN KARARINI VERDİ

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, ara transfer döneminde Attila Szalai'yi kaybetmek istemiyor. Portekizli çalıştırıcı, Szalai'nin kalması yönünde yönetime rapor verdi. Yönetim de Macar savunmacıyı astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda tutma kararı aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bunların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2560 dakika süre alan 24 yaşındaki Macar stoper, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.