'Bu jenerasyon her takıma kafa tutar'
TFF Başkanı Özdemir, Euro 2020’ye katılma mücadelesini sürdüren A Milli Takım’a böyle övgü yağdırıp, “İnşallah 2020’ye katılma coşkusunu birlikte yaşayacağız. 2020 yolunda bir başka maceramız, Milli Takım’ın İstanbul’a dönüşü olacaktır” dedi.
FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sponsor temsilcileriyle yapılan toplantıda birliktelikten kazananın her zaman Türk futbolu olduğunun altını çizdi. Özdemir, “Bizler, desteklerinizi sportif başarıya dönüştürmek ve turnuvaların vazgeçilmez bir temsilcisi olmak istiyoruz. Tecrübeli hocamız ve her takıma kafa tutabilecek genç bir jenerasyonumuz var. Özlenen başarılara sporcularımızın özverisiyle uzanacağımızı düşünüyorum. A Milli Takım ile inşallah 2020’ye katılma coşkusunu birlikte yaşayacağız. 2020 yolunda bir başka maceramız, A Milli Takımımız’ın İstanbul’a dönüşü olacaktır. Önümüzdeki 3 ay içinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarımızı İstanbul’da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Değerli futbolcu kardeşlerim, 2020 yolunuz açık olsun” dedi.
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