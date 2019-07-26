‘Bu kaliteye kupa yakışır’

BEŞİKTAŞ’IN bu transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Tyler Boyd, Avusturya kampında yeni sezon için iddialı konuştu. Basın mensuplarına açıklamalar yapan ABD’li futbolcu, şunları söyledi: “Harika ve çok büyük bir kulübe geldim. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Her şey pozitif gidiyor. Çok iyi bir grup, çok kaliteli oyuncular var. ”

BEŞİKTAŞ DOĞRU BİR TERCİH

“Avusturya’daki koşullar da iyi. Lige iyi bir hazırlık yapabilmek için burada tüm koşullar mevcut. Beşiktaş’tan teklif almak heyecan vericiydi. Başka opsiyonlar vardı ama Beşiktaş’ı tercih ettim. Doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum. Buraya geldiğim ilk günden itibaren Beşiktaş’taki herkes bana kollarını açtı ve beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Buradaki ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici.”

TAKIMA GÜVENMEMİZ LAZIM

“Şampiyonluğun Beşiktaş için her zaman birinci ve tek hedef olduğunu biliyorum. Bu beklentilerin farkındayım. Takım için elimden geleni yapacağım. Kaliteli ve iyi bir kadromuz var. Bu beklentiye de karşılık verebiliriz. Burada yapmamız gereken şey takıma güvenmek. Kendi oyun planınıza ve felsefenize odaklanmak. Tüm oyuncular ve teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu kadroya şampiyonluk çok yakışacak.”