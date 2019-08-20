Bu Kanarya çok farklı

KANARYA’DA kış sona erdi, bahar kendini gösterdi. Geçen sezon sıkıntılı dönemler geçiren, bir ara düşme hattında dolaşıp taraftarlarını üzen Fenerbahçe yeni sezona müthiş bir giriş yaptı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ı istekleri doğrultusunda transferleri yürüten Başkan Ali Koç’un kurduğu yeni takım ilk maçında iyi sinyaller verirken, Sarı-Lacivertliler bir çok ilke de imza attı.

7-0’DAN 36 MAÇ SONRA..

Geçen sezon 3 golün üzerine hiç çıkamayan Fenerbahçe, 5-0’lık galibiyet elde ederken, ligde 36 maç sonra böyle bir fark yakaladı. Kanarya en son 2017-18 sezonunun 33.haftasında Karabükspor’u 7-0’lık skor ile geçmişti. Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez 5-0’lık skora ulaştı. Yanal’ın bundan önceki 63 maçında elde ettiği en büyük fark 5-1 ve 4-0 olmuştu.

SON LİDERLİK 2014-15’TE

5-0’lık skor Kadıköy’de de uzun bir süre sonra skor tabelasıdaki yerini aldı. F.Bahçe, yaklaşık 3 yıl önce kendi evinde Kardemir Karabükspor’u 5-0 yenmiş, sonra böyle bir farka hasret kalmıştı. Süper Lig’de en son 2014- 15 sezonunun 13. haftasında 2-0’lık Trabzon galibiyeti ile liderlik koltuğuna oturan Kanarya 123 lig haftasının ardından averajla bir kez daha ligin zirvesinde kendine yer buldu.

5 atınca kupa geliyor

SEZONA 5-0 ile giren Fenerbahçe’nin lig tarihindeki ilginç bir detay ön plana çıktı. Fenerbahçe lig tarihinde bundan önce iki kez 5 ve üzeri farka çıktı. 1988-89 sezonunda Todor Veselinoviç’in teknik direktörlüğü döneminde Kanarya ilk maçında Çaykur Rizespor’u 5-0’lık skorla mağlup ederken, o sezon 103 golle rekor kırarak şampiyon olmuştu. 2006-07 sezonunda ise bu kez takımın başında Breziyalı efsane isim Zico vardı. Sarı-Lacivertliler o sezona da 6-0’lık Kayseri Erciyesspor galibiyeti ile satart verirken, o sezonun sonunda da şampiyonluk ipini Fenerbahçe göğüslemişti. Tarihinde 3. kez açılış maçında böyle bir farka ulaşan Kanarya’nın hedefi 3 bu başarıyı tekrarlamak olacak.

Kadıköy büyüsü sürüyor

FENERBAHÇE ligin ilk haftalarında kendi seyircisi önünde kazanma geleneğini devam ettirdi. Kanarya evindeki son 7 iç saha açılışında kazanan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler lig tarihi boyunca 40 kez sezona evinde girerken, bunların 32’sini kazandı, 5 beraberlik elde etti ve sadece 3 maçta kaybetti.