Bu kez bu iş bitti! Kerem Aktürkoğlu, ocakta resmen dünya devinde

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldığı ve ara transferde Atletico Madrid'e gideceği ileri sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN AYRILIK KARARI

Sabah'ın iddiasına göre; Adı daha önce Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marsilya, Lyon ve West Ham United gibi takımlarla anılan Kerem Aktürkoğlu ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

ATLETİCO MADRİD'E GİDİYOR

Haberde, sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu'nun La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile temas halinde olduğu ve ocakta İspanya'ya gitmesinin beklendiği belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 88 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 16 asistle takımına katkıda bulundu.

Bu sezon ise şu ana kadar 7 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu 2 golle skora etki etti.