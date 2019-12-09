Bu kez Manchester derbisinde ırkçılık
AVRUPA’DA ırkçılık skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
- Star Spor
Bu kez de Manchester United ile Manchester City arasında oynanan Manchester derbisi ırkçı görüntülere sahne oldu. M.United’tan Fred’e bir taraftar “Maymun” taklidi yaptı. Irkçı taraftarın ömür boyu men ceza alması isteniyor.
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