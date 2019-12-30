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Spor

Eric Maxim Choupo-Moting'in yolu Süper Lig'den geçebilir

Hemen hemen 2 yıldır her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Chupo Moting bu sefer Türkiye’ye gelebilir.

TM Dijital Haber Merkezi30.12.2019  12:36 - Güncelleme: 30.12.2019  12:38
Hemen hemen 2 yıldır her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Eric Maxim Choupo-Moting bu sefer Türkiye’ye gelebilir.

MONTİNG PSG'DEN AYRILACAK


Sezon sonunda Real Madrid’le kontratı sona erecek olan ve ülkesine geri dönmeye sıcak bakan Karim Benzema’nın PSG’le görüştüğü ortaya çıkarken, Fransız yıldızın Ocak ayında bile takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Forvet hattında İcardi, Neymar, Cavani, Mbappe gibi süper ayaklara sahip olan PSG’nin Benzama’yı transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedilirken bu kadar forvet arasında şansı kalmayan Maxim Choupo-Moting’in Lig 1 devinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.


FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR


Daha önce menajerlerine ‘PSG’de çok mutluyum bana herhangi bir teklif getirmeyen’ talimatı veren Moting’in bu sefer arayışlara koyulduğu anlaşılırken, 30 yaşındaki forvetin Süper Lig kulüplerine göz kırptığı belirtildi. Vedat Muric’in alternatifini arayan Fenerbahçe ve Burak Yılmaz’ı boşluğunu doldurabilecek bir futbolcu bakan Beşiktaş’ın Kamerunlu golcü için harekete geçecekleri tahmin edilirken, Mehmet Ekici, Loris Karius, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo gibi oyuncularını iki dev kulüpte oynatan ‘ROGON’ menajerlik şirketinin Moting’i de bu kulüplerden birine verebileceği düşünülüyor.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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