Bu maç hafızlara kazındı! 8 gol, 1 kırmızı, 1 penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk golü henüz 11. dakikada Mina'dan geldi. 17. dakikada Sivasspor Muhammet'le beraberliği yakaladı. Sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Robinho 21. ve 24. dakikada attığı gollerle Sivasspor'u bir anda 3-1 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 67. dakikasında Donald durumu 3-2'ye getiren golü kaydetti. 75. dakikada Hakan farkı tekrar 2'ye çıkarırken 77'de Adem tabelayı 4-3'e getirdi. 80. dakikada ise Eren Tozlu bu unutulmaz maçın 8. golünü attı ve taraflar sahadan 4-4'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu arada 74. dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıyı Muhammet kullandı fakat kaleci Farnolle gol izni vermedi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken DG Sivasspor da 9. puanını hanesine yazdırdı.