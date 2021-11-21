21 Kasım 2021 Pazar 22:57 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 23:12

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli kaleci Berken Özer için bu maçı kaldıramayabilir dediğini belirtirken, "Maçın başında Feghouli'nin pozisyonunu, sonlara doğru Cicaldau'nun şutu vardı. Kendisinden özür diliyorum."

İşte Rıdvan Dilmen'in derbi yorumları:

"GALATASARAY OLAYI TEK KALEYE ÇEVİRMİŞTİ"

"Pek de tehdit almıyoruz derken hoca 3 tane değişiklik yaptı. Fenerbahçe 2 tane taze oyuncuyla sonuca gitti. Rossi nereye attı ona bakacağım. Oyunun büyük bölümünde Fenerbahçe beraberliğe razı gibi göründü, sonra işler değişti. Fenerbahçe bari kotarayım maçı dedi vakit geçirmeye başladı. Fenerbahçe öyle bir dakikada gol attı ki, oyun kaosa döndü. Fenerbahçe kazanmaya gittiği maçta, Galatasaray 11'e 11 oynadığı 80 dakikada çok pozisyonu olmasa da, Galatasaray'ın olayı tek kaleye çevirdiğini gördük.""



"FENERBAHÇE TESELLİ ARIYORDU"

"Bu bir hayat öpücüğüydü Pereira, Ali bey, yönetim, ligdeki durum için. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır bu sonucu hayal ediyordu. Taraftarın ihtiyacı vardı. Fenerbahçe teselli arıyordu. Galatasaray'ı yenelim şampiyon olmayalım vardı ya. Trabzonspor'un yüzde 95 şampiyon olacağını söyleyecektim bu maçı bekledim. Yüzde 30 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan birisi, Yüzde 70 Trabzonspor şampiyon olur. Kaybetmeye yüz tutmuş bir morali vardı kulübün ve taraftarın. Bugün özel bir gün oldu, biz de varız dedi."

"VİTOR PEREİRA'NIN İNADI KIRILDI"

"Teknik direktörün inadı bir yerde kırıldı. Büyük bir risk alarak hem de. Szalai'yi oynatmadı mesela. Kim 3-4 kişilik oynadı hamlelerinin ötesinde müthiş oynadı. Galatasaray'ın gerginliği maç boyunca devam etti."

"BERKE'YE ÖZÜR BORCUM VAR"

"Kendi adıma özür borcum var Berke'ye. Belki bu maçı kaldıramayabilir diyordum. Maçın başında Feghouli'nin pozisyonunu, sonlara doğru Cicaldau'nun şutu vardı. Kendisinden özür diliyorum."

"PEREIRA ÇOK GEÇ DEĞİŞİKLİK YAPTI"

"Galatasaray'ın öne geçmesi, 55-60 dakika Galatasaray'ın kontra atak oynamasına neden oldu. Çok geç değişiklik yaptı Pereira. Özellikle Berisha değişikliğinde. Top tutamadı Fenerbahçe."

"SEYİRCİYİ OYUN COŞTURUR"

"Seyirciyi oyun coşturur, seyirci kendisi oyunu coşturmaz. 55-60'tan sonra Galatasaray gelince gümbür gümbür baya bir hükmetti taraftar da oyuna."

"BAŞKANIN SÖYLEDİKLERİ DEĞERLİ"

"Problem sistemde değil, insan faktöründe olduğunu düşünüyorum. Kötü insanlar var. Burak Elmas'ın bahsettiği başkan kim? Bu kirli düzende Marcao'nun cezası konusunda pazarlık yapan kimse elbette sistemin dışarısında kalmalı. Gözlemci raporları açıklanamaz konusu Avrupa'nın hemen her yerinde böyle. Bir başkanın telefonuna geldiği söyleniyor. Demek ki olay önce kötü insanda. Dolayısıyla böyle bir maçtan sonra milyonlarca taraftarın başkanı olarak söylediklerini değerli buluyorum Fenerbahçe açısından söylediklerinden dolayı."

"HAKEM ACAYİP KÖTÜ MAÇ YÖNETMEDİ"

"Ben hakemin acayip kötü maç yönettiğini düşünmüyorum. Atamanın Şampiyonlar Ligi maçı yöneteceği için yanlış olduğunu düşünüyorum."