Bu müziği çok özledim

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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi müziğini çok sevdiğini ve ait oldukları yerin burası olduğunu söyledi. Club Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İmparator, “Şampiyonlar Ligi müziğini özledim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyebileceğim tek müzik bu” dedi.

GALİBİYETLER SAHADA ALINIYOR

Maçla ilgili değerlendirmelerde de bulunan deneyimli hoca, “Birbirimize yakın bütçeli takımlarız. Brugge bu sezon gençlerle tecrübeli futbolcuları iyi harman etmiş bir takım. Çok önemli forvetleri var. Dikkat etmemiz gerekecek. Hem keyifli bir futbol hem de galibiyetle ayrılmak niyetindeyiz. Hepimizin isteği bu. Galibiyetler masa başında alınmıyor, sahada alınıyor. Favorilere saygı duyuyoruz ama grupta her şey olabilir” diye konuştu.

FALCAO’NUN AÇLIĞI BİZİ SEVİNDİRDİ

Belhanda’nın kendileri için ciddi bir kayıp olduğunu belirten Terim, Falcao’yla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: “Falcao geç geldiği için 2-3 haftalık bir eksiği oldu. Ama 11’deki idmana sabah 9’da gelip 16’ya kadar çalışıyor. Konsantrasyonu, oyuna olan açlığı bizi çok sevindirdi. Pek eksikliği var gibi görünmedi. Her geçen gün daha iyi olacak. Karakteri ve mütevazılığı ile takıma kendini sevdirdi, onunla birlikte biz de daha da iyi olacağız.”