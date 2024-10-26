Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-1 biten Manchester United karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kırmızı Şeytanlar'a karşı oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Portekizli yıldız çalıştırıcı, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası diyebileceğim tek şey herhalde Fenerbahçe'den sonra Avrupa, UEFA turnuvalarında yer almayan bir takıma gideceğim. Yapabileceğim tek yorum bu. Takım birinci dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bütün oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum.

ONANA HARİKA KURTARIŞ YAPTI

Ekibimi de tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlandık bu maça. Sahaya baktığınız zaman daha iyi olan taraf açık ara bizdik, bu yüzden Manchester United için iyi bir sonuç oldu. Onlar bize karşı 1 puan aldı. Ligde böyle oynarsak her takımı yok ederiz.

M.United daha üst seviye bir ekip. Onana ilk yarıda harika kurtarış yaptı. Onların ilk yarıda kaleyi bulan sadece bir şutu vardı. İkinci yarıya da harika özgüvenli başlangıç yaptık. En iyi periyodumuzda aslında United kısmında bir şeyler oldu. Ne olduğunu konuşamam sonra maçın duygusu değişti.

HAKEMİN BİR GÖZÜ BENDEYDİ!

Daha sonrasında Osayi Samuel'i sakatlandığı için kaybettik. Zor durumdayız zaten UEFA listesinde bazı oyuncuları liste dışında bırakmak durumunda kalmıştık. Bir de bunun üzerine sakatlıklar ekleniyor. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çekmek durumunda kaldık. Sol bekte Mert Müldür oynuyordu o da sol bek değil.

Dolayısıyla bu şartlar altında harika bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Hakemi kutluyorum çünkü o kesinlikle inanılmaz. Maç sırasında yüksek süratle koşarken bir gözü penaltı pozisyonunda, bir gözü de yedek kulübesindeki davranışlarımdaydı. Bu yüzden dünyanın en iyisi" diye konuştu.

DEVREDE TEBRİK ETTİ

Jose Mourinho, ilk yarıda üst üste En-Nesyri'nin vuruşlarını kurtaran M.United kalecisi Onana'yı devre arasında tebrik etti. Daily Mail'de yer alan haberde ikilinin o anlardaki görüntüsü yer alırken pozisyona da vurgu yapıldı.