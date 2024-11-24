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Spor

Bu sefer İtalyan devi peşine düştü! Arda Güler için sürpriz gelişme

Real Madrid'de istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldız için bu sefer İtalyan devi Napoli düğmeye bastı. Napoli takımdan ayrılması beklenen Khvicha Kvaratskhelia'nın yerini milli yıldız Arda Güler ile doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

24 Kasım 2024 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Bu sefer İtalyan devi peşine düştü! Arda Güler için sürpriz gelişme
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Real Madrid'de teknik direkör Carlo Ancelotti'den bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Arda Güler'in peşinde olan Napoli'nin milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçeceği öne sürüldü.

2023'te Serie A şampiyonu olduktan sonra düşüş yaşayan Napoli'nin kadrosunu Arda Güler gibi yeteneklerle güçlendirmek istediği ifade edildi.

KVARATSKHELİA'NIN YERİNE ARDA

Todofichajes'te yer alan haberde, 19 yaşındaki futbolcunun, Napoli'den ayrılması beklenen ve piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Khvicha Kvaratskhelia'nın da yerini doldurabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Real Madrid'in Arda Güler ile yolları kesin olarak ayırmak istemediği ancak kiralama seçeneğine sıcak bakılabileceği ifade edildi.

REAL MADRİD KARNESİ

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 resmi maça çıktı. 307 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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