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Spor

Bu sefer olmadı! Kanarya gruptan çıkamadı

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Ludogorets maçını 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı lacivertli ekip dünkü maçta eğer 1 puan bile almış olsaydı gruptan çıkmayı garantileyecekti. Ancak iş bir sonraki maça kaldı. İşte detaylar...

Akşam10 Kasım 2023 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Bu sefer olmadı! Kanarya gruptan çıkamadı
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İkinci yarıda Michy Batshuayi'nin şutu direkte patladı.

F.Bahçe dünkü maçtan sadece 1 puan alsaydı gruptan çıkacaktı.

YUSUF BİR İLKİ YAŞADI

Ludogorets maçına ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, A Takım formasıyla ilk heyecanını yaşadı. Oosterwolde'nin partneri olan genç yetenek, riskli oynamaktan kaçındı ve basit pasları tercih etti. 17 yıl 288 günlük olan Yusuf Akçiçek, bu sezon Konferans Ligi'nde Ayyoub Bouaddi'nin (16 yaş 3 gün) ardından bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

LUDOGORETS-FENERBAHÇE

Goller: Piotrowski (18) Rwan (90+2)

Sarı Kartlar: Nedyalkov, Goncalves, Caio, Russo / Crespo, Zajc, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci

Ludogorets: Slugo 7, Witry 7, Verdon 6, Russo 7, Nedyalkov 7, Pedrinho 6, Plotrowski 8, Gonçalves 7, Caio 6 (79 Chouiar ?), Tekpetey 6 (72 Delev ?), Duah 7 (72 Rwan 8)

Fenerbahçe: Livakovic 4, Ferdi 5, Oosterwolde 5, Yusuf Akçiçek 5, Osayi 5, Zajc 4 (63 Szymanski 4), Crespo 4 (76 Umut Nayir 4), İsmail 5, Tadic 5 (76 C.Ünder 4), Kent 3 (63 Kahveci 4), Batshuayi 4.

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvorník, Matej Vlcek

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