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Spor

Bu sezon 50 sayıya ulaşan ilk isim Paolo Banchero

Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero, 2024-25 NBA sezonunun ilk 50 sayılık performansını sergileyen isim oldu.

29 Ekim 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
Bu sezon 50 sayıya ulaşan ilk isim Paolo Banchero
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Banchero, Indiana Pacers'a karşı ilk iki çeyrekte 37 sayı atarak takım tarihinin bir yarıda en çok sayı atma rekorunu egale etti. Kariyerinin rekoru 50 sayı bulan Banchero, bu alanda yine Magic tarihinde en yüksek beşinci sayı performansını göstermiş oldu.

Orlando'nun 119-115 galip geldiği maçta Banchero, 50 sayının yanı sıra 13 ribaund ve 9 asist de kaydetti:

"Acayip yorgunum. Ama harika bir maçtı. Çok sıcaktım. Kendimi boş bir salonda oynuyormuş gibi hissettim. Attığım her şut sanki girecekmiş gibiydi. Her maç böyle olmayacak fakat bugün öyle olduğu için mutluyum."

21 yıl ve 351 günlük olan Banchero, Magic tarihinde 50 sayılık performans gösteren en genç oyuncu olmasının yanı sıra, yine bir NBA maçında 50 sayı, 10 ribaund ve 5 asist kaydeden en genç ikinci oyuncu oldu. Birinci sırada, bunu 2005'te Toronto Raptors'a karşı yapan LeBron James (20 yıl, 80 gün) yer alıyor.

Takımın efsane oyuncusu Tracy McGrady ise, 10 Mart 2004'te Washington Wizards'a karşı bulduğu 62 sayıyla halen takımın tek maçlık sayı rekorunu elinde tutan isim.

  • Orlando Magic
  • Paolo Banchero

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