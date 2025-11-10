İSTANBUL 22°C / 14°C
  Bu sezon ilk kez mağlup oldu! Galatasaray 3 puanı Kocaeli'de bıraktı
Bu sezon ilk kez mağlup oldu! Galatasaray 3 puanı Kocaeli'de bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorla sarı kırmızılı ekip ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

Bu sezon ilk kez mağlup oldu! Galatasaray 3 puanı Kocaeli'de bıraktı
Kocaeli taraftarı 90 dakika takımını destekledi.

Torreira, 64'te sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, 19 maç sonra Süper Lig'de kaybetti.

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ilk 11'de başladığı maçta Sarı-Kırmızılılar; ilk yarıda oyuna odaklanmakta zorlandı, baskın olan ve pozisyonlara giren taraf Kocaelispor oldu. Körfez ekibi özellikle ilk 30 dakikada Aslan'ı adeta kendi yarı sahasına hapsetti. Icardi'nin 10 numara görevini üstendiği G.Saray, orta saha ve hücum bağlantısını kurmakta zorlandı. Körfez ekibinin baskın oyunu 45. dakikada meyvesini verdi, Agyei'nin şık golüyle Kocaeli devreye önde girdi. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda daha istekli oynasa da bitiricilikte eksik kaldı. Skor üstünlüğüne sahip olan Kocaeli ise defansta sağlam durdu, Aslan'ın şutlarına duvar oldu. 83'te Osimhen'in golü ofsayta takıldı, Aslan ligde 19 maç sonra kaybetti.

