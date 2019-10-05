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Bu tablo sorgulatır

56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’la 6’sı Süper Lig, 2’si Avrupa Ligi, 8’i de özel olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Avcı’lı Beşiktaş 24 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

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BEŞİKTAŞ’TA Abdullah Avcı yönetiminde S.O.S veriyor. Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş’in ardından takımın başına geçen 56 yaşındaki teknik adam, işe yeni oyuncular aldırıp, sistemi değiştirmekle başlarken, geride kalan maçlarda alınan kötü sonuçların ardından sorgulanır hale geldi. Avcı, Avrupa Ligi’nde önceki akşam Wolverhampton’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından “20 senede bütün sınavları vererek buralara geldim. Antrenörlüğüme laf söyletmem” çıkışı yaptı ama rakamlar farklı söylüyor.

SÜPER LİG’DE 6 HAFTADA 1 GALİBİYET

Kartal, Abdullah Avcı ile şu ana kadar 6’sı Süper Lig, 2’si Avrupa Ligi, 8’i de özel olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Hazırlık döneminde oynadığı 8 karşılaşmada 3 Türk takımına karşı galibiyet elde eden, Avrupa ekiplerine karşı maç kazanamayan (3M,2B), Siyah-Beyazlılar, ligde sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti. Avcı’nın Beşiktaş’ı Avrupa Ligi’nde oynadığı 2 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. 56 yaşındaki teknik adamın başında olduğu Kartal tüm bu maçlarda 24 gol atarken, 26 da gol yedi.

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