İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8437
  • EURO
    7,7013
  • ALTIN
    386.519
  • BIST100
    115235
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Bu takım motive olursa her maçı kazanırız''
Spor

''Bu takım motive olursa her maçı kazanırız''

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 'Takım ister ve kendini motive ederse her maçı kazanırız. Gençlerbirliği maçından sonra Sivasspor maçını da kazanırız ve seri devam eder. Hepimizin temennisi, Kayserispor'un hak ettiği Süper Lig'de kalması' dedi.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:06
ABONE OL

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-0'lık skorla kazandıkları Gençlerbirliği ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gençlerbirliği karşısında mutlak 3 puan istediklerini belirten Tokgöz, "Gençlerbirliği maçı bizim için oldukça stresli bir maçtı. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Mutlak 3 puan istiyorduk. Maçı kazandık; futbolcularımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği galibiyetini tribünde olamayan taraftarımıza armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİVAS ZOR BİR DEPLASMAN"

Sivasspor karşısında alacakları 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istediklerini dile getiren Tokgöz, "Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Sivas zor bir deplasman. Takım ister ve kendini motive ederse her maçı kazanırız. Takımda aile ortamı oluştu. Geçen hafta şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Önde olduğumuz maçı kaybettik. İnşallah Gençlerbirliği maçından sonra Sivasspor maçını da kazanırız ve seri devam eder. Hepimizin temennisi, Kayserispor'un hak ettiği Süper Lig'de kalması" şeklinde konuştu.

Teröristlere Pençe-Kaplan darbesi! Hepsi imha edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.