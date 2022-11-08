Bu teklif tam bir çılgınlık! Arda Güler'e dünya devi resmen talip oldu

Fenerbahçe'nin parlayan yıldıza bir Avrupa devi daha talip oldu. Serie A ekiplerinden Napoli'nin genç yıldız Arda Güler'e talip olduğu ve elini çabuk tutarak transferi bitirmek istediği iddia edildi.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNDEN SÜRÜKLÜYOR

Daha önceden adı PSG, Borussia Dortmund gibi dev takımlarla gündeme gelen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızına İtalya'dan da talip çıktı. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Serie A devi Napoli, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

OCAKTA TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Habere göre; Napoli, Fenerbahçeli genç yıldız Arda Güler için elini çabuk tutmak istiyor. İtalyan ekibi 17 yaşındaki oyuncunun transferini ocakta bitirmeyi planlıyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer alırken toplam 300 dakika süre aldı. 17 yaşındaki yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.