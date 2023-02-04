Bu teklife Arda Güler bile inanamadı! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu...

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'in talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu Arda Güler için Manchester City harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN PARLAYAN YILDIZI ARDA GÜLER!

Sahaya adımını atar atmaz izleyenleri heyecanlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe'de değerine değer kattı. Milli yıldızın adı sık sık PSG, Arsenal ve Borussia Dortmund gibi dev takımlarla gündeme geldi.

DÜNYA DEVİ ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Fanatik'in haberine göre; Manchester City'nin scoutu Arda Güler'i izledi. Genç oyuncu için hazırlanan raporda süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Milli oyuncunun, sahada sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığına da dikkat çekildi.

TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Manchester City'nin olumlu raporun ardından ilerleyen günlere Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler ise 17 yaşındaki genç yıldız için en az 25 milyon euro bonservis istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 17 resmi maçta forma giyen Arda Güler, bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 459 dakika süre alan milli oyuncu, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.