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Spor

Bu teklife Ferdi Kadıoğlu bile inanamadı! Fenerbahçe tarihine geçecek çılgın rakam

Ferdi Kadıoğlu başarılı performansıyla Avrupa devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Serie A devleri Milan ve Napoli'nin devreye girdiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin beklediği rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Aralık 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Bu teklife Ferdi Kadıoğlu bile inanamadı! Fenerbahçe tarihine geçecek çılgın rakam
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu için transferde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli ve Milan'ı peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli belli oldu.

FERDİ KADIOĞLU, DEĞERİNE DEĞER KATTI

2018'in yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla değerine değer kattı. 23 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri yükselerek 12 milyon euroyu gördü.

İTALYAN DEVLERİ ONUN PEŞİNDE

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Milan ve Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü. 23 yaşındaki oyuncuyu takip eden iki ekip de ilk temasları kurdu.

FENERBAHÇE'DEN REKOR BEKLENTİ, TARİHE GEÇEBİLİR

Birçok Avrupa ekibinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi belli oldu. Sarı-lacivertliler 23 yaşındaki milli oyuncu için kapıyı 25 milyon eurodan açacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi beklenen rakamla gerçekleşirse sarı-lacivertli kulübün tarihinin en pahalı transfer satışı olacak.

FERDİ KADIOĞLU'NUN KARNESİ

Bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 1723 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki oyuncu, 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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