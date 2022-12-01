Bu teklife Victor Nelsson bile inanamadı! Galatasaray'a resmen piyango vurdu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için La Liga devi Sevilla harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ise Danimarkalı stoper Victor Nelsson için İspanyol ekibinden istediği bonservis ise dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu sefer de sarı-kırmızılıların bir diğer savunmacısı Victor Nelsson'a göz dikti. İspanya basınında yer alan habere göre; Sevilla, Danimarkalı savunma oyuncusu için şimdiden sarı-kırmızılılarla temaslarına başladı.
Haberde İspanyol ekibi Sevilla'nın Galatasaray'ın Victor Nelsson için belirlediği 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak baktığı ve transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılıların 2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alarak 1170 dakika süre aldı.
Star Gazetesi