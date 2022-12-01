Bu teklife Victor Nelsson bile inanamadı! Galatasaray'a resmen piyango vurdu

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için La Liga devi Sevilla harekete geçti. Sarı-kırmızılıların ise Danimarkalı stoper Victor Nelsson için İspanyol ekibinden istediği bonservis ise dudak uçuklattı.

MARCAO'NUN ARDINDAN VICTOR NELSSON'U İSTİYORLAR

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu sefer de sarı-kırmızılıların bir diğer savunmacısı Victor Nelsson'a göz dikti. İspanya basınında yer alan habere göre; Sevilla, Danimarkalı savunma oyuncusu için şimdiden sarı-kırmızılılarla temaslarına başladı.

GALATASARAY'A NELSSON PİYANGOSU VURDU

Haberde İspanyol ekibi Sevilla'nın Galatasaray'ın Victor Nelsson için belirlediği 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak baktığı ve transferi bitirme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

VICTOR NELSSON'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılıların 2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, bu sezon sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alarak 1170 dakika süre aldı.