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Spor

'Bu tip maçlar heyecan verici'

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da, Kolombiyalı yıldız Falcao açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibe karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirten golcü futbolcu, 'Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz' ifadelerini kullandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 18:32 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:32
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Süper Lig'de 15 Mart Pazar akşamı Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu derbide gözler sarı-kırmızılı takımın yıldızı Falcao'da olacak. Son 7 haftada 8 gol atarak takımını sırtlayan golcü, siyah-beyazlı ekiple oynayacakları maçın öncesinde beIN Sports'a konuştu.

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacaklarının altını çizen Falcao, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz" dedi.

ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ

Lig yarışında zorlu bir sürece girdiklerini dile getiren Kolombiyalı, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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