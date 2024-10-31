Orkun Kökçü ikinci sezonun geçirdiği Benfica'da özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılmasının ardından performansını üst seviyeye çıkardı. Teknik direktör Bruno Lage'nin ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan 23 yaşındaki orta sahanın bu yükselişi büyük kulüplerin dikkatinden kaçmadı. İlgisini en çok gösteren kulüp ise Premier Lig ekibi Liverpool oldu.

LİVERPOOL'DAN ORKUN KÖKÇÜ HAREKATI

Liverpool, Orkun Kökçü için harekete geçmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan haberde; Merseyside ekibinin milli yıldızı izlemek için Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord ve ligdeki Rio Ave maçlarına gözlemci gönderdiğini aktarıldı.

Her iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkan Orkun Kökçü'nün Liverpool gözlemcileri tarafından özellikle Rio Ave maçında beğenildiği belirtildi.

BENFİCA KOLAY BIRAKMAYACAK

Benfica'nın, performansından son derece memnun olduğu Orkun Kökçü'yü satmaya şimdilik sıcak bakmadığı yazıldı. Portekiz ekibinin, 150 milyon euro serbest kalma bedeli olan milli orta sahayı gözden çıkarmak için oldukça yüksek bir teklifle kapılarının çalınmasını beklediği haberin detayları arasında yer aldı.

3. TÜRK OLACAK

Orkun Kökçü, Liverpool'a transfer olması halinde Nuri Şahin ve Ozan Kabak'ın ardından İngiliz ekibinde forma giyen 3. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Bu sezon Benfica formasıyla 11 maçta 822 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu takımı adına 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi