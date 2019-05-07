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Bu yolun sonu şampiyonluk

Sarı-Kırmızılı takım, 1987-88 sezonundan sonra 11 kez bitime 3 maç kala ligin zirvesinde yer aldı. Cim-Bom, bunların tamamında şampiyonluk kupasını kaldırırken, 7’sinde ise Terim takımın başında görev yapıyordu.

  • Star Spor
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TARİH tekerrür ederse, Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yakın. 2-0’lık Beşiktaş galibiyeti ile bitime 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturan Sarı-Kırmızılı takım mutlu sona yakın görünüyor. Cim-Bom 1987-88 sezonundan sonra tam 11 kez son 3 haftaya liderlik koltuğunda girdi.

11 SEZONDA DA AYNI SENARYO

1987-1988, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 v 2017-18 sezonlarında bitime 3 maç kala zirvede yer alan CimBom, bu 11 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaştı, hiç fire vermeyerek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

4 İKİNCİLİKTEN, 3 ZAFER

Bu 11 zaferin 7’si şu anda da takımın başında bulunan Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetiminde gerçekleşti. Aslan kalan 3 haftada Rize (D), Başakşehir ve Sivas (D) maçlarında bir terslik yaşamazsa 12. kez aynı başarıya imza atacak. Bu arada G.Saray averajla ikinci sırada yer aldığı 4 sezonun ise 3’ünde ipi göğüsledi.

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