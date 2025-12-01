İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4797
  • EURO
    49,4493
  • ALTIN
    5810.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bucaspor 1928 çıkışa geçti

Bucaspor 1928, hafta sonu oynanan karşılaşmada Elazığspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Bucaspor 1928 çıkışa geçti
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yükseliş sürüyor. İlk 13 haftada çıktığı 11 maçta galibiyet alamayan; 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, son haftalarda önemli bir çıkış yakaladı. İki hafta önce Adana 01 FK'yı iç sahada 2-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan İzmir ekibi, bu ivmesini devam ettirmek için hafta boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu Elazığspor'a konuk olan Bucaspor 1928, rakibini tek golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Düşme hattının ilk basamağı olan 16. sırada bulunan İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada Ankaragücü'nü mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ligde zor günler geçiren ve son haftalarda çıkışa geçen Bucaspor 1928, ilk 12 maçında kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. Bu süreçte tam 28 gol yiyen İzmir ekibi, Elazığspor karşılaşmasıyla adeta yeni bir sayfa açtı. Hafta sonu oynanan maçta kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, 1-0'lık galibiyetle hem önemli bir üç puan aldı hem de savunmadaki performansıyla öne çıktı. Böylece Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu.

  • Bucaspor 1928
  • TFF 2. Lig
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.