Bucaspor 1928, play-off hattından çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de işler kötü gitmeye devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yaparak başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertliler, son 4 maçında aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu süreçte Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor'a kaybeden İzmir ekibi, tek puanını ise Menemen FK ile berabere kalarak aldı. Son galibiyetini 1 ay önce alan Bucaspor 1928, o günden sonra maç kazanmayınca ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinince play-off hattından çıkıp 8. sıraya kadar geriledi.

Zirveyle fark 16, play-off hattı ile 3

Sezonun birçok bölümünde zirveyi yakından takip eden Bucaspor 1928, son haftalarda arka arkaya kötü sonuçlar alınca lider 68 Aksaray Belediyespor ile arasındaki puan farkı 16'ya çıktı. Zirve hedefinden uzaklaşan sarı-lacivertliler, play-off hattı için mücadele ederken oradan da düşüp orta sıralara doğru gerilemeye başladı. 24 puanı bulunan Bucaspor 1928'in play-off hattının son basamağındaki Van Spor FK ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir ekibi tekrar çıkışa geçerek üst lig hedefi için play-off hattına tekrar girmenin planlarını yapıyor.