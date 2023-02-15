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Spor

Bucaspor 1928'de Cüneyt Dumlupınar'ın sözleşmesi feshedildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Cüneyt Dumlupınar dönemi sona erdi.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Bucaspor 1928'de Cüneyt Dumlupınar'ın sözleşmesi feshedildi
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İzmir temsilcilerinden Bucaspor 1928, ligin ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı ve lider Kocaelispor'un 6 puan gerisine düştü. Durum böyle olunca Bucaspor 1928, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cüneyt Dumlupınar ve ekibine kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekip 45 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

  • Cüneyt Dumlupınar
  • Bucaspor 1928
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