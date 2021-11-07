İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2021 Pazar / 2 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bucaspor 1928'de inanılmaz olay! Tolga Doğantez devre arasında kovuldu
Spor

Bucaspor 1928'de inanılmaz olay! Tolga Doğantez devre arasında kovuldu

Kırklarelispor maçının ilk yarısını 5-0 geride tamamlayan Bucaspor 1928'de, teknik direktör Tolga Doğantez'in görevine Başkan Cihan Aktaş tarafından devre arasında son verildi.

DHA7 Kasım 2021 Pazar 13:27 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 13:27
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez'in eşi görülmemiş şekilde maçın devre arasında gönderildiği öğrenildi.

İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Bucaspor 1928'de Doğantez ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Başkan Cihan Aktaş'ın ilk 45 dakika sonrasında Tolga Doğantez'le yolları ayırdığı bildirildi. Yönetim ise 5-1 sona eren maçın hemen ardından resmi açıklama yaparak Tolga Doğantez'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbolculuk senelerinde Beşiktaş'ın 100. yılındaki şampiyonluğunda kadroda yer alıp birçok Süper Lig ve 1. Lig takımında forma giyen Doğantez, daha önce farklı dönemlerde Bucaspor'da çalışmıştı.

Sarı-lacivertlilerin bu hafta içinde yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.