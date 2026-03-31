Bucaspor 1928'de Özcan Sert dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Şubat ayında takımın başına getirilen teknik direktör Özcan Sert ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Özcan Sert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdikleri emek için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamazken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.