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Spor

Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın anne acısı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın, Kahramanmaraş merkezli depremde annesini kaybettiği açıklandı.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın anne acısı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin acıları sürmeye devam ediyor.

İzmir takımlarından Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın da depremde annesini kaybettiği öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın annesi Tülay Yıldırım'ın yaşanılan deprem sonrası hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kardeşini ve annesini kaybeden Burak'a ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

  • Bucaspor 1928
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